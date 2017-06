Bad-Dürrheim Reformationsfeier mit viel Programm

Bad Dürrheim. Schließlich sei Martin Luther "schuld daran", dass es in der Kurstadt nicht nur die katholische Kirche St. Johann gäbe, sondern auch eine evangelische Johanneskirche – selbst wenn diese Kirchengeschichte mit rund 150 Jahre vergleichsweise kurz sei. Obwohl das Reformationsjubiläum erst im Oktober liege und an den Thesenanschlag Martin Luthers an die Schlosskirche in Wittenberg vor 500 Jahren erinnere, hat man sich entschlossen, das Fest im Sommer zu feiern, hieß es aus der Kirchengemeinde.

"Wir wollen danach fragen, was Martin Luther inhaltlich wollte, was ihn bewegte mit Blick auf den christlichen Glauben, das Evangelium und das Leben der Kirche", so die Verantwortlichen der Kirchengemeinde, "darüber werden wir in verschiedenen Zusammenhängen nachdenken und das angemessen feiern."

Die Festwoche beginnt am Sonntag, 2. Juli, mit einem Gottesdienst zum Thema: "Der gnädige Gott", die musikalische Verantwortung liegt dabei bei Frau Cho-Nitschke. Danach gibt es eine Matinee des Kinderchores unter der Leitung von Susanne Heinrich. Ein Kirchkaffee im Anschluss rundet den Auftakt ab. Montags trifft man sich im Rahmen des "Offenen Singens", in dem manches Lutherlied aufgenommen werden wird. Lieder seien ein wichtiges Medium, um die Botschaft des Evangeliums und der Reformation zu verbreiten. Manches reformatorische Lied präge die Gottesdienste bis heute.