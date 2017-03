Bad-Dürrheim Realschule lädt zu Tag der offenen Tür ein

Bad Dürrheim. Eltern können sich die Schule anschauen. Klassen und Lehrer zeigen außerdem verschiedene Projekte und Angebote. Schulleiterin Stephanie Martin bietet ab 16.30 Uhr Informationsgespräche an. Die eigentlichen Aufnahmetermine für das Schuljahr 2017/18 in die Klasse 5 sind am Dienstag, 4. April, von 13.30 bis 17 Uhr und am Mittwoch, 5. April, ebenfalls von 13.30 bis 17 Uhr.