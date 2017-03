Bad-Dürrheim "Realschule beliebt"

Wie Martin erklärt, hätten die Schüler aus Bad Dürrheim Vorrang bei der Aufnahme. Nur Anwärter aus anderen Kommunen seien abgewiesen worden, die auch eine andere Realschule hätten besuchen können.

Derzeit sind die fünfte und sechste Klasse vierzügig, die restlichen dreizügig, erklärt Martin. Wobei das Ziel der Schule eine allgemeine Dreizügigkeit der Klassenstufen sei, um den "familiären Charakter" zu erhalten. Das entspreche auch den baulichen Voraussetzungen.

Die Realschule am Salinensee habe einen guten Ruf, begründet Martin den großen Zuspruch. Vermutlich locke auch das Ganztagesangebot und der Neubau. Entsprechend groß war auch der Andrang am gestrigen Tag der offenen Tür, bei dem sich Eltern und ihre Kinder in der vierten Klasse schon mal ein Bild machen konnte, was in der Realschule alles angeboten wird.