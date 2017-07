Bad-Dürrheim Rathausplatzfür den Verkehr gesperrt

Bad Dürrheim. Wegen der Open-Air-Reihe Sommer-Sinnfonie ist der Rathausplatz noch bis Sonntag, 16. Juli, 0 Uhr, in der Luisenstraße und im Bereich zwischen Haus des Bürgers und Haus des Gastes für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Von der Bahnhofstraße aus kommend ist die Luisenstraße bis Café Röder befahrbar, von der Huberstraße aus kommend bis zur Luisenpassage. Die Einfahrt in die Tiefgarage neben dem Rathaus 1 ist bis Sonntag, 0 Uhr, nur eingeschränkt oder gar nicht befahrbar. Die Umleitung des Verkehrs in das Kurgebiet und das Solemar ist ausgeschildert und erfolgt über die Scheffel-/Salinenstraße sowie Huberstraße. Der Wochenmarkt am Freitag, 14. Juli, findet statt. Somit können alle Marktbesucher wie gewohnt auf dem Wochenmarkt einkaufen. Jedoch ist bis einschließlich Montag, 17. Juli, 13 Uhr, die erste Doppelparkreihe auf dem Großraumparkplatz Stadtmitte (Parkscheibenzone) gesperrt. Die Parkplätze auf Höhe des Hindenburgparks ab Ende Haus des Gastes bis zum ehemaligen Haus Irma werden bis Samstag, 15. Juli, 18 Uhr, gesperrt.