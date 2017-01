Bad-Dürrheim Radwege im Blick

Auch mit dieser Frage hat sich Moritz Nann in seiner Bachelorarbeit beschäftigt, die Stadtverwaltung sieht diesbezüglich aber keine Eile geboten. Mit einer Neuregelung des Radverkehrs wolle man mit Blick auf eine eventuelle grundsätzliche Überplanung des verkehrsberuhigten Bereichs noch zuwarten, so Hauptamtsleiter Markus Stein.

Im Rathaus befürchtet man im Falle des Falles und der Abkürzung wegen ein widerrechtliches Befahren der Friedrichstraße, dies würde verstärkte Kontrollen des Gemeindevollzugsdienstes und der Landespolizei unweigerlich erforderlich machen.

Zentraler Teil in Nanns Arbeit war eine an die Bad Dürrheimer gerichtete Onlineumfrage. Bürger haben vielfach angeregt, die Radler auf der Friedrichstraße nur noch in eine Richtung fahren zu lassen. Dies jedoch brächte für etliche Pedaleure weitere und über Karl-, Hof-, oder Schul-, Viktoria-, Scheffel- und Bahnhofstraße führende Wege mit sich.