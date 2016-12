Bad-Dürrheim Quintessenz begeistert

Drei Veranstaltungen machten bisher Bad Dürrheimer Bürger und auswärtige Gäste neugierig, was sich denn so alles hinter der Bezeichnung Hüttenzauber verbirgt. In Erfahrung brachten sie dabei unter anderem auch, dass sich nicht alles auf eine beheizte Hütte beschränkt, sondern an zwei kleineren Hütten im Park allerlei für Speisen und Getränke, angefangen vom Glühwein, dem Raclette-Brot und Eintopf bis hin zur Bockwurst und Stockbrot erworben werden kann. Letztere Schmankerl können auch selbst am lodernden Feuer gegrillt und anschließend an den bereitgestellten Stehtischen verzehrt werden. Diese Freiluftatmosphäre genossen bisher nicht wenige.

Da die Anzahl der Plätze in der großen Hütte beschränkt ist, konnten nur 40 angemeldete Personen in den Genuss des Konzertabends mit der Formation "Quintessenz" kommen. Für die musikalische Unterhaltung war in klassischer Brassbesetzung mit zwei Trompeten, Horn, Posaune und Tuba die Gruppe "Quintessenz" zuständig. Das Quintett, bestehend aus Musikern vom Musikverein Frohsinn Tennenbronn, führte sich mit besinnlichen Werken, die einen Streifzug durch die rumänische Adventszeit darstellen, beim Publikum ein. Im Verlauf des Abends entblätterte das Ensemble sein umfangreiches Repertoire, sodass auch Musikstücke mit verschiedenen Stilrichtungen, angefangen vom Jazz bis hin zu Werken aus der Barockzeit, zu hören waren. Auch die allgemein bekannten Weihnachtslieder wurden vorgetragen.

Am Ende ihres zweistündigen Gastspiels freuten sich die Musiker über den langanhaltenden Applaus ihrer Zuhörer. Ein Wintergrillen mit der Guggenmusik der Urviecherzunft findet am Samstag, 10. Dezember, von 18 bis 22 Uhr statt. Zithermusik wird am darauf folgenden Sonntag von 15 bis 17 Uhr in der urigen Hütte geboten.