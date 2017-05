Bad-Dürrheim Quartett spielt sich in die Herzen

"Dos Mundos" hatte zum Abend mit Schwerpunkt auf Liedern zur inneren Einkehr eingeladen, die Besucher durften einen Abend mit großen Melodien und schönen Texten erleben. Nicht nur in Deutsch sangen Melanie Munoz und Patrick Brohammer, auch in Spanisch und Englisch intonierten sie eigene Lieder, aber auch Stücke von bekannten Songpoeten wie Leonard Cohen, León Gieco oder Violeta Parra. Begleitet wurde das spanisch-deutsche Paar wirkungsvoll am Bass (E-Bass und Kontrabass) von Gerhard Mattes. Tina Mattes sorgte mit Gesang und einfühlsamem Flötenspiel für zusätzliche Bereicherung. Das Quartett spielte sich in die Herzen der begeisterten Besucher mit dem "Geist des Südens".

"Espiritu del Sur" lautete der Titel des neuen Programmes, das sie gefühlvoll und ausdrucksstark interpretierten. Melanie Munoz wusste mit ausdrucksvoller und stilsicherer Stimme zu überzeugen, wunderbar gestalteten sich dazu die Gitarrenbegleitung und auch der Gesang von Patrick Brohammer, der auch als einfallsreicher Moderator agierte.

Leise, aber sichere und zuverlässige Begleiter sind Bass und Querflöte in den unterschiedlichen Melodien. Souverän gestalteten die vier Musiker und Sänger ihr abwechslungsreiches und ausdrucksvolles Programm aus, das die Zuhörer sehr aufmerksam aufnahmen. Zwei schöne Zugaben belohnten für die große Aufmerksamkeit des Publikums.