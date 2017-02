Bad-Dürrheim Publikum von Anfang an begeistert

Bad Dürrheim-Oberbaldingen. Die Chorleiterin des Gemeindechors "Canatabile" hat den Kontakt zu diesem stimmgewaltigen Chor hergestellt, lässt sie doch ihre eigene Stimme in selbigem erklingen. Christlicher Popularmusik haben sich die 36 Sängerinnen und Sänger verschrieben, und unter der Leitung der agilen Dirigentin Serverine Köppler erklang am Samstagabend ein wahres Feuerwerk erstklassigen Chorgesangs in der bis auf den letzten Sitzplatz gefüllten Kirche. Dass hier nicht die Klassiker der Kirchenmusik erklingen würden, konnten die Besucher schon an der neonblauen Ausleuchtung des Chorbogens erkennen. Beschwingt strebten die Chormitglieder den Podesten vor dem Altar zu, und vom ersten Takt an rissen die Stimmen das Publikum in einen Lobpreisreigen mit, der die folgenden 90 Minuten wie im Fluge erleben ließ.

Schon vor dem Auftritt dieses brillanten Chores verstand es der Gemeindechor "Cantabile" mit seinen drei Liedern als Vorchor die Zuhörer mit seinem präzisen Gesang auf den Gastchor einzustimmen.

Pfarrer Dirk Hasselbeck griff in seinen Begrüßungsworten Bemerkungen von Martin Luther zum Thema "Gesang zum Lobe Gottes" auf, war der Reformator doch selbst Komponist und Textautor ungezählter Kirchenlieder.