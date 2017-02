Bad-Dürrheim Publikum lacht, klatscht und schunkelt nach Kräften

Auf der Bühne folgte man der olympischen Idee und interpretierte den Leitspruch "Höher, schneller, weiter" auf närrische Art, das Publikum lachte, klatschte und schunkelte nach Kräften. Das olympische Feuer fand auf die Ostbaar und züngelte unterm Hallendach. Ehe die Darsteller ihre Trikotagen durchschwitzen konnten, war jedoch die heimische Zunft an der Reihe und ließ ein kräftiges "Tiger Suu!" durchs Karree schallen.

Den ersten lauten Beifall holten sich die Feuerwehrmänner mit ihrem "Sport Live" ab. Einmal mehr wussten die für ihren Einfallsreichtum bekannten Floriansjünger zu überzeugen. Spartanisch ausstaffiert wurde sehr augenfällig choreografiert, das gefiel auch Bürgermeister Walter Klumpp, der mit einer kleinen Gästeabordnung aus der Bad Dürrheimer Partnerstadt Enghien-les-Bains nach Unterbaldingen gefunden hatte.

Julia Schacherer sketchte in der Bütt, dass sich die zahlreichen Balken der Ostbaar-Halle bogen. Nummern wie ihre findet man in den aktuellen Fasnet-Programmen nicht mehr häufig. Als "Rudi-Renn" bot Schacherer besondere Einblicke in die Welt der echten und weniger echten Sportler – man kann sich vorstellen, wie Szenen in der Umkleide-Kabine oder in der Sauna wiedergegeben wurden.