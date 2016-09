Bad-Dürrheim Prominente Begleitung für Nachzügler

Bei den Profis spielt das Gruppetto, auch Autobus genannt, ebenfalls eine große Rolle, erklärt er. Es ist das Sammelbecken aller zurückgefallener Fahrer, die nach getaner Arbeit oder auch mit körperlichen Problemen ganz vorne nicht mehr mithalten, aber in der Karenzzeit noch ins Ziel kommen müssen und bei der Bad Dürrheimer Veranstaltung auch wollen. So wird es auf der dritten Etappe am Rennsonntag durch den schönen und anspruchsvollen Schwarzwald erstmals ein offizielles "Gruppetto Guilty76" geben, bei dem der Spaß garantiert ist.

Die Basis hat sich bereits aus ein paar Radprofis und aus Mitgliedern der Frankfurter Truppe "Guilty 76" formiert und steht für weitere Fahrer bereit, die in deren Mitte mit großer Sicherheit gut aufgehoben sein werden. Rik Sauser fügt hinzu: "Erfahrene Jungs und Mädels werden das "Guilty-76-Gruppetto" über die dritte Etappe pilotieren und sicher gibt es unterwegs die Möglichkeit, sich den einen oder anderen Tipp vom Experten zu holen."

Die Veranstalter freuen sich, dass dieses Gruppetto überaus prominent besetzt ist. Mit Cross-Weltmeisterin Hanka Kupfernagel, dem ehemaligen Topskispringer Alexander Herr sowie den beiden Radprofis Simon Geschke und Johannes Fröhlinger vom Team Giant Alpecin sind die Jedermänner sehr gut aufgehoben und werden bestens unterhalten sein.

Wann gibt es schon mal die Gelegenheit, mit so viel Prominenz über die Baar zu rollen und sich mit den Cracks austauschen zu können. Gut möglich, dass noch der eine oder andere Prominente dazu kommt, aber mit dem letztjährigen Tour de France Etappensieger Simon Geschke ist bereits eine echte als Radprofi aktive Hausnummer mit an Bord.

Bei "Guilty76 racing" handelt es sich um die Rock ’n’ Roller unter den Hobbyradsportlern. Sie reisen mit rund 80 Mitgliedern an, etwas mehr als die Hälfte wird auch an den Start gehen.

Mit Spaß auf dem Rad dabei sein

Die Frankfurter rocken alles, ob auf dem Renner, am Straßenrand oder bei der After-Race-Party und mischen optisch mit teils langen markanten Bärten und auch im Geiste die Rennszene mächtig auf. Gerne teilen sie mit weiteren Riderman Teilnehmern ihren "way of life and bike" und die Freude am Hobby-Radsport. Sie nennen sich "einen Haufen Gleichgesinnter, die gemeinsam Spaß auf dem Rad haben", so Rik Sauser

Der Riderman beginnt am Freitag, 23. September, mit dem Einzelzeitfahren über eine Distanz von 16 Kilometer. Die zweite Etappe, am Samstag hat 110 Kilometer mit 1700 Höhenmetern und am Sonntag haben die Radsportler eine Distanz von 87 Kilometern zurückzulegen mit 1150 Höhenmetern. Mittlerweile gehört der Riderman laut German Cycling Cup zu den ältesten Jedermannradrennen in Deutschland, er findet zum 17. Mal statt.

Weitere Informationen: Letzte Möglichkeit zur Online-Voranmeldung unter www.riderman.de ist am Freitag, 16. September, genau eine Woche vor dem Bad Dürrheimer Radsport-Wochenende für Jedermann. Nachmeldungen vor Ort sind am Sonntag, 25. September, noch bis 10 Uhr möglich.