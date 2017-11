Bad Dürrheim. Unter der neuen Leitung von Philipp Plaga bietet der Rottweiler Projektchor Via Voce Lieder zum Träumen. Das Konzert findet am Donnerstag, 9. November, im Kurhaus statt. Aber die Nacht ist nicht nur zum Schlafen da, sind die Sänger überzeugt. Es kommen schon allerlei Gefühle auf, ganz vorn die Liebe – mal romantisch, mal dramatisch, es wird gefeiert und getanzt. Allerdings sind im fahlen Mondlicht auch weniger vertrauensvolle Gestalten unterwegs. Ein Glück, dass es Stephan Drobny gibt: der geleitet alle sicher durch die Nacht, in der die Sänger von Via Voce auch Simon & Garfunkel, Reinhard Mey und Elton John begegnen. Karten gibt es bei der Tourist Info Bad Dürrheim und über www.reservix.de. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.