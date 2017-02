Bad-Dürrheim Projekt schützt obdachlose Mädchen

Die Streetworker der Off Road Kids Stiftung werden seit Jahresbeginn gezielt für die Aufklärung und Präventionsarbeit bei Straßenkindern und jungen Obdachlosen geschult.

Ab März läuft das Projekt "Streetwork+" bundesweit an. Dann soll ein Viertel der täglichen Straßensozialarbeit für die eigentliche Schwangerschaftsprävention und Gesundheitsförderung bei Straßenkindern und jungen Obdachlosen in Deutschland eingesetzt werden, erläutert Hanka Knoche die Kooperation mit der Off Road Kids Stiftung: "Wir wollen, dass diese Mädchen die Chance auf ein geregeltes, selbstbestimmtes Leben bekommen – frei von Hypotheken aus der Zeit auf der Straße."

Off Road Kids aus Bad Dürrheim ist seit 1993 die erste und einzige bundesweit arbeitende Hilfsorganisation für Straßenkinder, Ausreißer und junge Obdachlose in Deutschland. Die Streetworker der Stiftung haben das Ziel, die bestmögliche Lebensperspektive für diese jungen Menschen zu finden. Mit Streetwork-Stationen in Berlin, Dortmund, Hamburg und Köln bietet Off Road Kids Anlaufstellen an den wesentlichen Brennpunkten. "sofahopper.de" ist gewissermaßen die fünfte, virtuelle Streetwork-Station. Der methodische Ansatz besteht aus Beratung, Situationsanalyse, Begleitung und Nachbetreuung. Zusätzlich betreibt Off Road Kids eine Systemische Elternberatung, Kinderheime in Bad Dürrheim sowie das Institut für Pädagogikmanagement (IfPM). Finanziert wird die Straßensozialarbeit von Off Road Kids aus Spenden.

