Bad-Dürrheim Projekt "Neue Wohnformen" konkretisiert sich weiter

Die Frage wurde aufgeworfen, wie bei frei werdenden Wohnungen zu verfahren sei. Die Mehrheit der Anwesenden wünschte in diesem Fall ein Mitspracherecht der Wohngemeinschaft, welche neuen Mieter oder Eigentümer die Wohnungen beziehen. Nur so könne die Harmonie innerhalb der Gemeinschaft der Bewohner erhalten werden, wurde geäußert.

Einig waren sich die Teilnehmer darin, dass ein entsprechendes Baugrundstück, am besten in der Kernstadt gelegen, zur Verwirklichung des Projekts unerlässlich sei. Hier verwiesen die Vorstandsmitglieder des Generationentreffs, Angelika Strittmatter und Wolfgang Götz, darauf, dass die Stadtverwaltung zugesichert habe, im Zuge des neu aufzustellenden Bebauungsplans diesen Wunsch zu berücksichtigen. Zum Schluss wurde vereinbart, den Stadtbaumeister zur nächsten Veranstaltung einzuladen. Sie findet statt am Montag, 10. April, um 19 Uhr, in den Räumen des Generationentreffs Lebenswert.