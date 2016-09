Bad-Dürrheim Projekt kommt jetzt voran

Als Schwerpunktgemeinde profitiert die Kommune in den kommenden fünf Jahren von höheren Fördersätzen für Projekte, die sich am Gemeinwohl orientieren. Ein solches stellt die Neugestaltung vom Rathausvorplatz dar, wofür der Beschluss des Ortschaftsrat erging, das Vorhaben laut dem vom Tiefbauamtsleiter Christof Rösch erstellten Plan auf den Weg zu bringen und die Förderung über das Büro Kommunalplan zu beantragen. Viel Zeit verbleibt für die Antragsstellung nicht mehr, da diese bis zum 28. Oktober erfolgen muss.

Sollte alles optimal verlaufen, könnte nach Einschätzung von Ortsvorsteher Helmut Bertsche der Baubeginn in der zweiten Jahreshälfte 2017 erfolgen. Die Bauarbeiten werden die Pflasterung des Platzes umfassen, der in Zukunft nicht mehr als Parkfläche zu Verfügung stehen wird. Zwei herausnehmbare Poller sollen jedoch das Be-und Entladen ermöglichen. Vorgesehen ist nach dem Entwurf, die Pflanzung von vier Bäumen, sowie das Aufstellen einer Informationstafel. Dass sich in unmittelbarer Nähe vom Rathausvorplatz befindende von der Stadt erworbene alte Bauernhaus soll abgerissen werden. Die dann frei gewordene Fläche wird jedoch nicht in die Neugestaltungsmaßnahmen mit einbezogen, verdeutlichte Helmut Bertsche.

Harald Fischerkeller gab zu bedenken, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass von einem sich auf dem Platz bewegenden Fahrzeug der Brunnen der Narrenzunft angefahren und beschädigt werde. Versicherungstechnisch sollte die Haftungsfrage vorab geklärt werden, meinte er. Da die Parkmöglichkeiten vor dem Gebäude wegfallen werden, sollen im Bereich vom Farrenstall weitere Parkplätze eingerichtete werden, die der Ortsmitte wie auch der Gemeindehalle zugerechnet werden. Für den neben dem Verwaltungsgebäude bestehenden Kindergarten sollen nördlich der Einrichtung zwei Parkplätze entstehen.