Bad-Dürrheim Positiver Effekt für Tourismus erhofft

Für die Rad WM der Journalisten gibt es keine Qualifikationsläufe. Jeder, der teilnehmen will, kann sich anmelden und in die Pedale treten. Startberechtigt sind männliche und weibliche Journalisten, Reporter, Pressefotografen und TV-Kameraleute. Sie müssen eine Arbeitsnachweis erbringen oder einen Journalistenausweis vorlegen.

Drei Kategorien sind geplant, aufgrund der Alterseinteilung werden neun Weltmeister gekürt. Auftakt bildet das Einzelzeitfahren am Freitag, 29. September. Dazu ist ein eigener Start angesetzt. 16 Kilometer müssen die Rennfahrer vom Start bis zum Ziel zurücklegen. Der Weg führt bis zum Ortseingang Oberbaldingen, dort wird gewendet und es geht wieder nach Bad Dürrheim zurück. Am Samstag, 30 September, gibt es ebenfalls ein eigenes Rennen. Innerhalb der WM eine Premiere. Die Sportler müssen Teams mit drei Personen bilden und es geht über 1000 Meter im Spurt auf der Zielgeraden. Die Zeit des dritten Fahrers, der über die Ziellinie rauscht, zählt. Zugelassen sind Teams aus einem Land oder derselben Medienanstalt. Am Sonntag, 1. Oktober, geht es zum Straßenrennen. Hierfür sind zwei Strecken wählbar, die reguläre Ridermantour mit 87 Kilometer und 1150 Höhenmeter.

2016 wurden die Teilnehmer von Rik und Kai Sauser zu ihren Aufenthalt in Bad Dürrheim befragt, die Rücklaufquote der Fragebögen lag bei über zehn Prozent, was ein guter Wert darstellt. Gefragt wurde nach der Übernachtung, dabei antwortete 54 Prozent dass sie in Bad Dürrheim nächtigten, 21 Prozent zu Hause, sieben Prozent in Donaueschingen und vier Prozent in Villingen-Schwenningen. 61 Prozent der Starter blieben zwei Nächte, 30 Prozent drei und fünf Prozent vier bis sieben Nächte. Bei den sonstigen Aktivitäten gaben 54 Prozent an, auch in der Bad Dürrheimer Gastronomie unterwegs gewesen zu sein, andere waren einkaufen, am häufigsten Lebensmittel. Mit der Destination Bad Dürrheim waren 46 Prozent sehr zufrieden, und 51 Prozent zufrieden.