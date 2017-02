Bad-Dürrheim Polizeiensemble tritt im Herbst mit Gruselmusical auf

Die bizarre und wundervoll teuflische Addams-Familie ist eine höchst liebenswerte Ansammlung von Exzentrikern und lebt in der verfallenen Spukvilla mitten im Central Park. Familienoberhäupter sind die elegant-unterkühlte und offenbar untote Morticia und ihr Gatte, der ihr in Liebe ergebene heißblütige Gomez. Gomez erlebt den Albtraum eines jeden Vaters: Seine 18 jährige Tochter Wednesday hat sich verliebt! Ihr Auserwählter, Lucas Beineke, stammt allerdings aus einer höchst normalen Familie. Wednesday vertraut sich ihrem Vater an und beschwört ihn, der strengen Mutter nichts davon zu sagen. Ein Geheimnis vor Morticia? Für Gomez schier unerträglich!

Antrittsbesuch der Schwiegereltern in spe sorgt für Chaos

Die Situation droht zu eskalieren, als Familie Beineke ihren Antrittsbesuch bei den Addams’ und ihrer zukünftigen Schwiegertochter ankündigt. So nehmen die Dinge beim gemeinsamen Dinner ihren chaotisch-gruseligen Verlauf. Die Charaktere basieren auf den legendären Cartoons von Charles Addams. Die auch in Deutschland sehr beliebte Fernsehserie und diverse Kinoverfilmungen machen die sympathischen Grufties seit Jahrzehnten und Generationen zu Kultfiguren. "The Addams Family", so versprechen die Verantwortlichen, "ist ein Musical für die ganze Familie"