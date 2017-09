Bad Dürrheim. Bei einem Parkvorgang in der Bitzstraße Ecke Karlstraße hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch, in der Zeit zwischen 7.45 und 17.10 Uhr, das Fahrzeugheck eines dort abgestellten Dacias des Typs Stepway beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Schaden an dem Dacia in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise nimmt der Polizeiposten 07726/939 480 entgegen.