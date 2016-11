Bad-Dürrheim Polizei sucht Zeugen für Unfall auf A 81

Bad Dürrheim. Dieser ereignete sich am Montag, gegen 10.30 Uhr, auf der A 81, zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Tuningen. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 24-jähriger Lenker eines VW Lupo am Autobahndreieck Bad Dürrheim von der A 864 auf die A 81 in Richtung Stuttgart auf. Beim Auffahren kam es zu einer Kollision mit einem VW-Golf eines 43-Jährigen, der auf der Überholspur in Richtung Stuttgart unterwegs war. Zur Klärung des Unfallherganges werden Zeugen gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil in Verbindung zu setzen, Telefon: 0741/348 790.