Bad-Dürrheim Polizei sucht Zeugen eines Unfalls

Bad Dürrheim. Zwei verletzte Personen und über 16 000 Euro Schaden an drei Fahrzeugen sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch, gegen 16.30 Uhr, beim Autobahndreieck Bad Dürrheim ereignete. Ein 55-jähriger Mercedesfahrer fuhr mit seinem Fahrzeug auf einen Mitsubishi Colt. Das ganze geschah im Abbiegebereich von der A 81 auf die A 864 in Richtung Donaueschingen. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden, Telefon: 0741/348 790.