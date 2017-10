Bad-Dürrheim Polizei rückt zu Razzia in der Karlstraße an

Bad Dürrheim (cos). Ein Haus in der Bad Dürrheimer Karl­straße wurde von der Polizei durchsucht. Die Durchsuchung steht in Zusammenhang mit einer groß angelegten Razzia in mehreren Orten in weitem Umkreis. Ob es die Fahnder dabei beispielsweise auf Drogen, Waffen oder Sprengstoffe abgesehen hatten, konnte die Polizei mit Rücksicht auf laufende Ermittlungen derzeit noch nicht bestätigen. Fakt ist aber, dass auch ein Gebäude in Dauchingen am selben Morgen durchsucht worden ist. Dort setzten die Beamten auch einen Spürhund ein und filzten neben den Wohnräumen auch zweiFahrzeuge auf dem Grundstück.