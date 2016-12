Bad-Dürrheim Politiker erhalten Einblicke

Firmenchef Rainer Christel, der auch Vorsitzender der CDU-Mittelstandsvereinigung im Schwarz­wald-Baar-Kreis ist, gab der Gruppe mit den Abgeordneten Thorsten Frei, Karl Rombach und dem Kreisvorsitzenden Andreas Schwab Einblicke in den Arbeitsalltag. Christel erläuterte die Arbeitsabläufe des mittelständischen Unternehmens. Und beim Bad Dürrheimer Hersteller brummt es. In den vergangenen zwei Jahren, so Rainer Christel, verzeichnete man ein Umsatzwachstum von 20 Prozent. Gefertigt werden im Dreischichtbetrieb Kunststoffteile von 0,001 Gramm bis hin zu Produkten mit sechs Kilo Gewicht für die Auto- und Medizintechnik.

Das selbst entwickelte Automatisierungskonzept ermögliche es, dass man als Komplettdienstleister perfekt auf die Kundenwünsche eingehen könne. Roboter gehören mittlerweile auch beim Bad Dürrheimer Betrieb zum alltäglichen Bild in den Produktionsräumen. Das Unternehmen, das 1960 von Rainer Christels Vater Hans gegründet wurde, beschäftigt 180 Mitarbeiter und zwölf Auszubildende. Seit 1974 ist der Sitz im Bad Dürrheimer Gewerbegebiet und auch heute noch schaut der 83-jährige Seniorchef täglich vorbei. Trotz vieler guter Nachrichten betonte Firmenchef Rainer Christel, dass der Facharbeitermangel auch in seinem Unternehmen zu den derzeit größten Herausforderungen zähle.

Im Anschluss an den Firmenbesuch diskutierten Rainer Christel und der Bad Dürrheimer Steuerberater Ralf Martin mit den CDU-Mitgliedern im Hotel Solegarten über aktuelle Themen in der Steuerpolitik aus Sicht des Mittelstandes. Dabei ging es auch um die Erbschaftssteuer.