Bad-Dürrheim Planung für neuen Rathausplatz vorgestellt

Die Einzelheiten zur Plan­umsetzung erörterte Bernd Schwär vom Planungsbüro Breinlinger. Nicht nur anthrazitfarbene Pflastersteine sollen dem Platz einen ganz anderen Charakter verleihen als gegenwärtig. Bislang dient er lediglich als Parkfläche. Mit gestalterischen Maßnahmen möchte man erreichen, dass der Platz in Zukunft autofrei sein wird. Bewirken soll dies eine etwa 50 Zentimeter hohe Hecke im unteren, rückwärtig vom Narrenbrunnen gelegenen Bereich. Neben der Hecke schließt sich die Feuerwehrzufahrt mit einem umlegbaren Poller an. Vorgesehen ist, das bisherige Fundament für den Narrenbaum um einige Meter an den Platzrand zu versetzten und die bisherige Rathaustreppe durch eine neue zu ersetzten.

Das Rathaus soll mit zwei Bodenstrahlern ins rechte Licht gerückt werden. Die Installation von drei Stelen mit drei, vier und fünf Metern Höhe sind zur Ausleuchtung des Platzes vorgesehen. Bestücken möchte man den zum Verweilen einladenden Platz in der Ortsmitte mit zwei Sitzelementen aus dunklem Basaltstein sowie einer Holzauflage. Für die Anwohner am Rathaus soll eine neue, fünf Meter breite Zufahrt geschaffen werden.

Stadtbaumeiter Volker Kurz konnte sich vorstellen, dass man bei der Detailplanung zu der Überlegung kommt, die Hecke zur verkürzen, um eine weitere Sitzgelegenheit zu platzieren. Zudem könne man die Pflanzung eines Baums in Erwägung ziehen. Bei allen eventuell aufkommenden Änderungswünschen sollte jedoch bedacht werden, dass der Brunnen den Mittelpunkt des Platzes darstelle, meinte Kurz.