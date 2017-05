Bad-Dürrheim Pläne haben schweren Stand

Bad Dürrheim. Beim Informationsabend im Weinbrenner-Saal brandete die Kritik an der Überplanung des Irma-Areals erneut auf. "Diese Baukörper passen zum Kreisklinikum oder zur Schwenninger BKK, in der Mitte Bad Dürrheims sind sie fehl am Platz", war beispielsweise zu hören. Der Wunsch nach mehr Übersichtlichkeit und Flair trat offen zutage, nicht allein Stadtbaumeister Holger Kurz hatte einen schwereren Stand.

"Was ist das für eine Stadtpolitik? Wie kann sich ein Gemeinderat so verhalten?", wurde formuliert, kritisch beobachtet man zudem das bisherige Architekten-Vorgehen. Ob Bürgervertreter und Kommunalverwaltung die Bad Dürrheimer in Sachen Irma tatsächlich ein Stück weit links liegen lassen, kann diskutiert werden. Auch in der Kurstadt freilich tendiert der Einzelne zum Wohnzimmer- oder Biertischgespräch und trägt sein Anliegen selten auf die Straße oder ins Rathaus, Planer und Finanziers wollen aber eine verlässliche Zeitschiene und Projekte irgendwann realisiert sehen.

Zorn in der Bevölkerung ist teilweise doch sehr groß