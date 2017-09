Bad-Dürrheim Pkw-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Bad Dürrheim. Dieser ereignete sich am Mittwoch, kurz nach 13.30 Uhr, auf der Kreuzung der Gemeindeverbindungswege Sunthausen-Hirschhalde und Hochemmingen-Aasen. Ein 58-jähriger Fahrer eines VW Kleintransporters war auf dem Gemeindeverbindungsweg von Hochemmingen in Richtung Aasen, beziehungsweise in Richtung angrenzender Kreisstraße 5705 unterwegs. An der Kreuzung mit dem bevorrechtigten Gemeindeverbindungsweg Sunthausen-Hirschhalde missachtete der Mann die Vorfahrt eines SUV-Geländewagens einer 30-jährigen Autofahrerin. Bei dem folgenden Zusammenprall sich die 30-Jährige leichte Verletzungen zu. An den beteiligten Wagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15000 Euro. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.