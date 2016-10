Bad Dürrheim. Der Pit-Pat-Club veranstaltet zum Saisonabschluss bereits zum dritten Mal ein Stirnlampenturnier für Jedermann. Stattfinden wird er am kommenden Samstag im Kurpark um 19 Uhr. Die Idee entstand 2014 durch den Stirnlampenlauf. Jürgen Binner und sein Team stehen vor Ort als Ansprechpartner zur Verfügung und geben Tipps, wie die Hindernisse an den 18 Tischen am besten überwunden werden können. Bereits ab 18 Uhr kann trainiert werden. Mitzubringen hat jeder Spieler nur seine Stirnlampe, die Spielgeräte und Bälle werden gestellt.