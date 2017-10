Bad-Dürrheim Pflegedienst zieht um

In der Friedrichstraße wurden neue Räumlichkeiten für ein vielfältiges Angebot zum Thema Pflege und Betreuung eröffnet. 20 Jahre lang war der Pflegestützpunkt in der Seniorenresidenz Hirschhalde angesiedelt. Der Bedarf an häuslicher Pflege sei inzwischen stark angestiegen, berichtete Stefan Magrowski, Leiter und Ansprechpartner für den ambulanten Pflegedienst. Das sei mit ein Grund gewesen, sich mit einer Beratungsstelle in der Innenstadt niederzulassen. Die leer stehenden Räume, in denen zuvor von einem Optiker sein Geschäft hatte, wurden ansprechend umgebaut. Ziel des Pflegestützpunktes sei es, betagten Menschen die Möglichkeit zu geben, so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden zu leben, sie ganz individuell nach ihren Wünschen und Bedürfnissen zu betreuen. Ebenso gelte es, pflegende Angehörige zu entlasten. Deren Leistungen dürfen nicht unterschätzt werden, betonte Magrowski.

Problemlos werde daher der Übergang von der häuslichen Pflege zur Kurzzeitpflege in einem der Häuser der Curanum-Gruppe geregelt, falls der betreuende Angehörige einmal Urlaub machen möchte.

Für den ambulanten Dienst stehen 14 Fachkräfte für die Bereiche Pflege und Hauswirtschaft zur Verfügung. Mit Unterstützung einer Sozialpädagogin kann gleichfalls die Betreuung bei Demenz und psychischen Erkrankungen angeboten werden. Auch für nicht medizinische und pflegerische Bereiche kann Hilfe geboten werden, wie zum Beispiel Spaziergänge, Einkäufe, Begleitung zu Arztterminen und ähnliches. Die Beratungsstelle in der Friedrichstraße ist von Montag bis Freitag von 8 bis 16.30 Uhr geöffnet.