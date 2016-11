Bad-Dürrheim Pflegedienst will expandieren

Bad Dürrheim (kal). Dem zunehmenden Bedarf an Pflegeleistungen passt die Curanum Betriebs GmbH ihr Angebot an, die auch außerhalb der Seniorenresidenz Hirschhalde ihre ambulanten Dienste anbieten möchte. Hausleiterin Stefanie Reichelt kündigte die Erweiterung der Dienstleistungen am Menschen im Rahmen der Feierstunde zum 20-jährigen Bestehen des Ambulanten Pflegedienst an.