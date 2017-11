Bad-Dürrheim Pfarrer sieht ein "dickes Problem"

Mit 75 Prozent Auslastung befindet man sich in Bad Dürrheim aber in einer regelrechten Komfortzone, die recht starke Belegung soll jetzt noch einmal unterstrichen werden. Jaeckel: "Wenn ein so großes Haus eine Dreiviertelnutzung aufweist zeigt sich, dass es benötigt wird." Stadtbaumeister Holger Kurz hat sich im Zusammenhang bereits ins Gemeindezentrum und zur Johanneskirche aufgemacht, Jaeckel zufolge herrscht auch bei ihm Ratlosigkeit. "Die Architektur von Kirche und Zentrum gefällt Herrn Kurz aber ausgesprochen gut", lässt der Pfarrer wissen, was dies ab dem Tag x bedeuten könnte, muss sich weisen. Theoretisch könnte sich die Kommunalverwaltung ins Spiel bringen und quasi den Bestandsschutz fordern, sehr viele Ausnahmen dürfte es im Liegenschaftsprojekt jedoch nicht geben. Die Johanneskirche ist von der Flächeneinsparung nicht betroffen, obwohl auch das Gotteshaus keinesfalls klein gezeichnet ist. "Wir müssen jetzt sehen und uns zumindest im Szenario tatsächlich auch Gedanken über Rückbaumaßnahmen machen", so Jaeckel.