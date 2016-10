Bad-Dürrheim Pfarrer segnet das rekonstruierte Bild

Lotz sprach im Gottesdienst von einem Abenteuer mit Ansage, das nach einer Phase der Begeisterung schnell in eine Phase der harten Arbeit und Recherche führte. Sich in das Bild der damalige Zeit mit seiner Hofzerstörung oder der Darstellung der Heiligen Dreifaltigkeit einzuarbeiten forderte den Künstler bis an seine Grenzen. Am schwierigsten empfand er die Darstellung von Gott. Doch schließlich entschied er sich für eine Darstellung als kraftvollen Mann.

Bis zu seinem Verschwinden war das Kunstwerk 250 Jahre im Besitz der Pfarrgemeinde. Nun hat sie es wieder. Pfarrer Fischer besiegelte die Übergabe mit der Segnung des Bildes. Die Ortsgruppe Hochemmingen der katholischen Frauen Deutschlands (kfd) dankte nach dem Gottesdienst bereicherten den feierlichen Anlass mit einem Sektempfang.