Der Festtag Allerheiligen steht in Verbindung mit dem Gedenken an die Verstorbenen und dem Besuch der Gräber auf dem Friedhof. Bei der Andacht in der Friedhofskapelle der Kernstadt wurden die Namen von 64 Personen verlesen, die seit Allerheiligen im Vorjahr verstorben sind. Eine große Anzahl von Menschen begleiteten Pfarrer Michael Fischer zu den vier über den Friedhof verteilten Stationen, an denen inne gehalten und Gebete gesprochen wurden. Anschließend segnete der katholische Geistliche die Gräber. Gesanglich umrahmt wurde die Gedenkfeier vom Kirchenchor unter der Leitung von Emilia Bergmüller. Festgottesdienste mit anschließendem Gräberbesuch fanden auch in den der katholischen Seelsorgeeinheit zugehörigen Kirchengemeinden auf der Ostbaar Hochemmingen, Sunthausen und Unterbaldingen statt. Foto: Kaletta