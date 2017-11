Bad-Dürrheim Pfand-Auktion wieder im Kurhaus

Bad Dürrheim. Zahlreiche Kostbarkeiten machen die Herbstauktion in der Kur- und Bäderstadt zu einem Erlebnis, zumal die Zahl der Besucher mit jeder bisherigen Auktion gestiegen ist. Die zweistündige Vorbesichtigung des Schmucks findet von 12 bis 14 Uhr statt. Von 14 bis 16 Uhr steigt dann die Auktion, die wiederum Johannes Wallow durchführen wird. Wie jedes Jahr garantiert der Ostfriese ein temporeiches und unterhaltsames Event. Der Verkauf der angebotenen Gegenstände erfolgt nur gegen Zahlung in bar oder mit EC-Karte. Eine Kreditkartenzahlung ist mit Zuschlag ebenfalls möglich. Die Veranstaltung in der Bäderstadt geht auf die Initiative des hiesigen vereidigten Auktions- und Sachverständigenbüros Laufer zurück. Das Programm, der Ablauf und die Organisation liegen erneut in den Händen der Agentur aus VS-Weilersbach. Das bekannte, seit über 125 Jahren bestehende deutsche Pfandhaus Klaus Schumachers ist mit seinem Sortiment an hochwertiger Ware ein Erfolgsgarant für die Veranstaltung in Bad Dürrheim.