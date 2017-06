Bad-Dürrheim Personalentscheidungen sollen bald fallen

So kann er sich vorstellen, dass nach den Pfingstferien oder zur Gemeinderatssitzung am 29. Juni hin, die neue Jugendhausleitung feststeht. Gerade dieser Posten ist schon ein Jahr vakant. Zwischenzeitlich hatte die Stadt versucht, über die Hüfinger Jugendhilfeeinrichtung Mariahof eine Wiederbesetzung zu erreichen. Aber das Bewerberfeld sei "nicht ausreichend" gewesen, so Stein. Deshalb habe die Stadt nach einer eigenen Lösung geschaut. Und diese könne vermutlich demnächst präsentiert werden.

Im Bereich Flüchtlingsbetreuung sollen ein Integrationsbeauftragter und ein Heimleiter für die städtischen Flüchtlingsunterkünfte gefunden werden. Allein im Albert-Schweitzer-Haus sind derzeit 34 Flüchtlinge untergebracht, informierte Sibylle Baumeister vom Fachbereich Soziales bei einem Ortstermin mit dem Gemeinderat im Mai. Gerade der Bereich Soziales der Stadtverwaltung ist durch die Vakanz in der Flüchtlingsbetreuung besonders gefordert. "Wir versuchen, die Dinge im Griff zu halten", erklärt Stein hierzu. Das ist seiner Ansicht nach bisher auch gelungen.

Die bisherigen Stelleninhaber hatten bereits auf März und April gekündigt. Wie die städtische Pressesprecherin Patricia Ehret mitteilt, habe sich der Arbeitsaufwand bei der Flüchtlingsbetreuung als größer herausgestellt, wie ursprünglich angenommen. Die Asylbewerber bräuchten mehr Unterstützung. Deshalb seien die Stellen auch erweitert worden. So handle es sich bei der Heimleitung für die städtischen Flüchtlingsunterkünfte jetzt um eine Vollzeitstelle. Der Integrations- und Flüchtlingsbeauftragte werde zu 50 Prozent beschäftigt.