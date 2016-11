Bad-Dürrheim Patricia Schneider fühlt sich wohl

Bad Dürrheim-Oberbaldingen. Neu ist das Tätigkeitsfeld für die 39-jährige Pädagogin keinesfalls. Im Jahre 2003 war sie an der Grundschule in Oberbaldingen als Referendarin tätig, anschließend wechselte sie in die Schule in Hausen vor Wald. Bedingt durch drei Standorte gab es viel Fahrerei und deshalb kehrte sie nach einer Elternzeit im Jahr 2008 als Klassenlehrerein gerne wieder zurück in die Ostbaarschule.

"Ich habe mich von Anfang an hier sehr wohlgefühlt und hatte stets einen guten Kontakt zur damaligen Rektorin Ursula Frese", erzählt sie. Ihre Vorgängerin sei für sie immer ein Vorbild gewesen. "Sie war kompetent und hat alles stets souverän angegangen", so Patricia Schneider. Anfangs habe sie etwas Angst gehabt, gesteht sie, denn wie wusste, wie groß das Aufgabenfeld ihrer Vorgängerin war. Doch durch das Team der Kolleginnen erfahre sie eine wertvolle Unterstützung und immer einen guten Rückhalt. Gemeinsam würde man sich beraten und so könne sie wertvolle Erfahrungen sammeln.

Trotz der vermehrten Arbeit habe sie die Leitung der Schule gerne übernommen. Grundlegendes werde sie nicht ändern, denn die Ostbaarschule sei eine moderne und innovative Einrichtung, derzeit werden insgesamt 120 Kinder unterrichtet. Wichtig ist für die neue Rektorin eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern, denn sie und die Kinder sollen sich wohl fühlen.