Bad-Dürrheim Passanten staunen über Kunst

Bad Dürrheim. Die Jungen und Mädchen waren gerne bereit, den stehenbleibenden Fußgängern zu erzählen, was das zu bedeuten hatte. Jeweils ein Schild mit der Aufschrift "Mein Ort" wies auf die Kunstobjekte hin, die Mädchen und Jungen der Klasse 5c aus der Realschule am Salinensee geschaffen hatten.

Mehrere Wochen hatten sie in Gruppen unter der Anleitung von ihrem Lehrer Jens Scharbert daran gearbeitet. Ihre Aufgabe war es, sich einen Platz in der Innenstadt auszusuchen, um ihre Werke zu präsentieren. "Mein Ort – Intervention im öffentlichen Raum" hieß dieses Kunstprojekt, das bereits im Mai in Donaueschingen vorgestellt wurde. So entstand, angefertigt aus Karton, das Jugendhaus mit seinen zwei Bohrtürmen, das von den Passanten in der Luisenstraße vor dem Hindenburgpark bestaunt wurde. Einige Meter weiter saßen vier Mädchen in hübschen Kleidern auf dem Rasen mit Blick auf das gegenüberliegende Café. Auf einer bunten Decke hatten sie ihr Picknick ausgebreitet. "Wir sind Prinzessinnen und feiern eine Party im Park", erklärten sie und zeigten ihre Bilder, die darstellten, was sie von ihrem Standort aus sehen konnten.

Eine andere Gruppe hatte das Denkmal vom Bohrturm angefertigt, und wer stehen blieb, dem wurde eine spannende Geschichte erzählt. Weitere Kunstwerke standen an der Stillen Musel, bunte Schriftzüge, Gemälde und Schuhe waren zu sehen. Die Künstlergruppen gaben den interessierten Bürgern gerne Auskunft über den Hintergrund und den Werdegang ihrer Arbeiten. "Wir hatten gutes Wetter und viele Interessierte, auch Bürgermeister Walter Klumpp hat es gut gefallen", freute sich abschließend Jens Scharbert, der sich mit seinen Schülern am Ende der Aktion vor dem Rathaus versammelte. Auch da blieben viele Kinder und Erwachsene staunend stehen und schauten hoch zum Balkon. Oben standen Jugendliche und öffneten große, blaue Plastiksäcke. Heraus flogen 1000 bunte Luftballons, die sich im leichten Sommerwind rasch auf dem Rathausplatz verbreiteten und die Luisenstraße entlang schwebten. Sie sollten symbolisieren, wie bunt und vielfältig die Stadt ist.