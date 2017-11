Bad-Dürrheim Party zum Aufwärmen

Die Taktlosen proben montags ab 20 Uhr im Proberaum im alten Rathaus in Sunthausen über der Feuerwehr. "Wir sind offen für alle und freuen uns über jedes Interesse", laden die Taktlosen zum Mitmachen ein. Weitere Infos unter www.dietaktlosen.com oder per Mail an schriftfuehrer@dietaktlosen.com.