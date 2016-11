Bad-Dürrheim Parkplätze am Rathaus

Aus den Reihen des Gremiums kamen Vorschläge, die von der Hecke, einzelnen Sträuchern bis hin zu Findlingen und einem Gitterzaun reichten. Letztendlich verständigte man sich auf eine Hecke mit einer Maximalhöhe von 80 Zentimeter. Diese sollte aber nicht zu pflegeaufwendig sein, weshalb die Randbepflanzung mit einer immergrünen Thuja-Hecke favorisiert wurde. In dieser Angelegenheit möchte man auch noch den Bauhofleiter Michael Liedtke kontaktieren, um dessen Meinung zu einer idealen und für den Bereich geeigneten Heckenbepflanzung zu erfahren.

Zugestimmt haben die Ratsmitglieder einem Bauantrag zum Umbau eines Ökonomieteils für Wohnzwecke in einem Gebäude in der Hirschhaldestraße. Vom Bauherrn wurde für die Umnutzung ein ELR-Antrag gestellt. Ortsvorsteher Albert Scherer geht davon aus, dass der technische Ausschuss grünes Licht für dieses Bauvorhaben bei seiner Sitzung im Dezember geben wird, zumal es sich um ein klassisches Projekt für das ELR-Förderprogramm handele. Bereits den technischen Ausschuss ohne Einwände passiert hat das Baugesuch zur Erstellung eines Einfamilienhauses im Holunderweg. Dem Bau eines Carport in der Lehrenstraße wurde zugestimmt.