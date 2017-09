Bad-Dürrheim Parken ist und bleibt Reizthema

Bad Dürrheim. Parkplätze sind auf der einen Seite in und rund um die Friedrichstraße rar, auf der anderen Seite sieht auch die Verkehrspolizei diese im Einfahrtsbereich Höhe Wohnpark Kreuz/Morys Hofbuchhandlung als Unfallgefahr. Eine Lösung zu finden zeigt sich als schwierig, Andreas Nachbaur sprach das Thema an. Ursache war ein eigenes Erlebnis in Höhe der Einfahrt Friedrichstraße. Er wollte wissen, wie der Sachstand ist bei der Planung, fünf Parkplätze in diesem Bereich zu streichen.

Parken an der katholischen Kirche bei DRK-Einsätzen zum Teil problematisch

Dieses Ansinnen wurde verschoben, da der Gewerbeverein auf die Parkplätze nicht verzichten will. Man hat diese Verkehrsveränderung dann in die Sanierung Bahnhofstraße hineingenommen, diese hängt jedoch wiederum von dem Neubau Irma ab. Dieser wiederum ist höchst umstritten. Es gab zwar eine Zustimmung zu den Plänen des Gemeinderates, an dem die Stadt auch scheinbar unter allen Umständen festhalten will, doch noch wird immer davon gesprochen, dass es keine endgültige Entscheidung sei. Im Gemeinderat wurde in der Sitzung schon geraunt, dass dies sich hinziehen könnte.