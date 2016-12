Bad-Dürrheim Pädagogen entwickeln Qualitätskonzept

Kindergartenleiterin Johanna Moser kam dazu mit ihrem gesamten Team am vergangenen Wochenende zusammen, um das Qualitätsmanagement der Betreuungseinrichtung auszuarbeiten und zu vertiefen. In den vergangenen Monaten wurde bereits in dieser Richtung viel gemacht. Manche Punkte seien jedoch noch nicht schriftlich fixiert und einige wenige müssten noch komplett erarbeitet werden, war zu hören. Beim jüngsten Arbeitstreffen ging es auch darum, die gültigen Richtlinien zu vertiefen. Aufgeteilt in kleinen Gruppen wurden vom Fachpersonal vorrangige Themen wie Betreuung, Eingewöhnung, Aufsichtspflicht und Sprachentwicklung bearbeitet.

Am Ende des Wochenend-Seminars waren sich die Teilnehmer einig: "Wir haben ein gutes Stück hin zum Qualitätshandbuch geschafft, doch es bleibt immer noch viel zu tun." Handlungsbedarf bestehe auf alle Fälle, betonte Johanna Moser. Es sei sehr wichtig, die Entfaltung und die Lebensmöglichkeiten der Kinder zu fördern.