Bad-Dürrheim Ostbaar-Bibel 2017 ist fertig

Schirmherr Bürgermeister Walter Klumpp wird zusammen mit Pfarrer Dirk Hasselbeck und Gemeindereferentin Ana Gerhardt die Bibelabschrift der Öffentlichkeit vorstellen. Bei dem Abschreibeprojekt haben sich Jung und Alt der Gemeinde beteiligt. Ob wunderschöne Schriftbilder, kalligrafische Kostbarkeiten, Kinderzeichnungen oder nur einfach geschriebene Blätter – das gemeinsame Arbeiten an diesem Projekt hatte seine Wirkung nicht verfehlt. Alle Beteiligten haben sich mit dem Wort Gottes in der heutigen Sprache der Lutherübersetzung 2017 beschäftigt und sicherlich die eine oder andere Feinheit der Bibelsprache entdeckt.

In Zeiten von Smartphone und Bildschirm verliert das handgeschriebene Wort oft an Bedeutung. Diesem Trend setzten die Initiatoren des Bibelprojektes einen geschichtsträchtigen Kontrapunkt. Die nun nach alter handwerklicher Buchbinderkunst gefasste Bibelausgabe soll in der Oberbaldinger Kirche ausliegen und zum Lesen und Betrachten einladen.

Mit Sicherheit werden sich in einigen Jahren besonders die Schulkinder der Ostbaar-Schule an das Projekt erinnern, haben sie doch an zwei Vormittagen aktiv an der Gestaltung mitgewirkt. Die Zeichnungen und Abschriften der Grundschüler verleihen dieser Bibel einen besonderen Wert. In dem Festgottesdienst zur Reformation an diesem einmaligen bundeseinheitlichen Feiertag zum 500. Jahrestag des Thesenanschlags steht das achte Kapitel des Römerbriefes im Mittelpunkt der Predigt: "Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein?".