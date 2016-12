Bad-Dürrheim Ortsverband hat 163 Mitglieder

Stand 30. November hat der Ortsverband 163 Mitglieder und war bei der Landtagswahl stark gefordert. In Erinnerung an den denkwürdigen Tag nannte sie das Ergebnis von 27,9 Prozent für Karl Rombach zwar fast im Landesdurchschnitt, aber: Bei der Bundestagswahl hatte die CDU im Wahlkreis noch 56 Prozent erreicht, das halbierte Ergebnis "war für uns fast eine Katastrophe", so Fink.

Aus der Gemeinderatsfraktion berichtete sie, dass das Minara eines der großen Themen im ablaufenden Jahr gewesen sei. In Gesprächen mit Bürgern wurde klar, dass diese das Bad nach wie vor haben wollten. Die Entscheidung muss jedoch drei Kriterien gerecht werden. Sie müssen zukunftsorientiert und finanzierbar sein, hinzu kommt, dass sie soweit wie möglich den Erwartungen des Bürgers entsprechen solle. Dies gelte auch für die Entscheidung bezüglich der Kindergartenneubaus, der gerade in Planung ist. Hier rechne man mit Geld aus dem Ausgleichsstock.

Bei den Schulen habe sich die CDU-Fraktion gegen die Gemeinschaftsschulen und für den Erhalt der Werkrealschule sowie der Realschule ausgesprochen. Ein Teil der Schulinvestition sind für Mensa und Turnhalle in Oberbaldingen geplant, auch hier hofft man auf Geld aus dem Ausgleichsstock. Die Innenstadt Bad Dürrheim und deren Entwicklung hat die CDU ebenfalls immer wiederbeschäftigt.