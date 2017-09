Bad-Dürrheim Ortschaftsrat stimmt Nutzung zu

Die Realisierung setzt in beiden Gebäuden Umbauarbeiten voraus. Die Konzeption sieht vor, dass der Landfrauenverein seinen Versammlungsraum nebst Küche im Obergeschoss des Kindergartens der Betreuungseinrichtung überlässt.

Schon heute wird das Vereinsdomizil zeitweilig vom Kindergarten in Beschlag genommen, da dessen Platzverhältnisse beengt sind. Diese sollen mit dem Ausbau des Obergeschosses beseitigt werden. Die kalkulierten Kosten gab Ortsvorsteher Karlheinz Ullrich mit 158 000 Euro an, wovon allein 22 000 Euro auf einen Lastenaufzug entfallen. Notwendig sind Brandschutzmaßnahmen, eine an der Außenwand des Gebäudes anzubringende Fluchttreppe, die Verbreiterung der schmalen Zugangstreppe zum Obergeschoss sowie die Schaffung eines gänzlich fehlenden Büro- und Besprechungsraums für die Leiterin des Kindergartens.

Kindergarten und Landfrauen bekommen mehr Platz