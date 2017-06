Bad Dürrheim (wst). Unter dem Motto 1001 Nacht wird es bei der Eventnacht im Solemar am Freitag, 2. Juni, orientalisch. Das Foyer und die Fläche rund um die Schwimmbecken werden an dem Abend orientalisch geschmückt und auf der Showbühne am großen Innenbecken werden drei Mal Bauchtänzerinnen Die Bauchtänzerinnen Ariane und Malaica stammen aus der Bodenseeregion ebenfalls eingeladen ist die Sandmalerin Iryna Chaplin. Sie arbeitet seit 1994 als Artistin und kreiert sein 2003 ihre eigenen Shows. Musikalisch wird der Abend durch zwei Mitglieder der Formation Happy-Oysters begleitet, die eine Mischung aus Jazz, Polka, Swing, und jazzig vertonten Popsongs spielen werden.