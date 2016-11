Bad-Dürrheim Olaf Hovingh verabschiedet

Bei vielen Projekten dabei

Begonnen wurde mit einem Osterferienprogramm, für die im Jahr 2001 begonnene internationale Jugendbegegnung hat Hovingh ein Konzept erarbeitet. "Eine ganz besondere, beispielhafte Sache", betonte der Bürgermeister und zählte weiter auf: Es folgte ein stetiger Ausbau des Ferienprogramms, die Sommerwerkstatt entstand, über viele Jahre hinweg wurde in den Kindergärten das Medienprojekt durchgeführt, mit dem eine neue Perspektive in die Betreuungseinrichtungen gebracht wurde. Klumpp sprach von einem großartigen Beitrag und bedauerte, dass er nicht fortgesetzt werde.

Hovingh wirkte in der Agenda 21 mit, für dieses Projekt hatte er das Logo kreiert, er war Sprecher des Bürgerschaftlichen Engagement und nicht zuletzt war er der Ideengeber für die Kulturlotsen. Hier habe er tolle Impulse gesetzt und war immer auf der Suche nach Fördermitteln. Klumpp bezeichnete den zu Verabschiedenden als einen zuverlässigen, aktiven und kreativen Mitarbeiter. Für seinen nun beginnenden neuen Lebensabschnitt wünscht er alles Gute und: "Sie sind immer ein gern gesehener Gast in Bad Dürrheim".

Die Kulturlotsen liegen ihm am Herzen

"Danke für die gute Zusammenarbeit, es hat mir immer viel Spaß gemacht. Danke auch an euch Kinder", sprach Olaf Hovingh zum Abschied und fügte hinzu: "Ich bin wohl der einzige in Bad Dürrheim, der die Kinder von der Kita an mit Namen kennt". Alles, was in den 19 Jahren von ihm bewirkt wurde, sei ihm sehr wichtig gewesen, vor allem die Kulturlotsen liegen ihm sehr am Herzen. Über seinen neuen Lebensabschnitt ließ er wissen, dass er im Jahr 2020 wieder zurückkommen werde. Die Frage ob er dann wieder im Jugendhaus Bad Dürrheim tätig sein werde, ließ er für den Moment jedoch noch offen.