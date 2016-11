Bad-Dürrheim Österreichische Tradition trifft Pop

Bevor das an die etwas jüngeren Semester gerichtete "The Best of Falco" zu hören war, bewies Dominik Wittmann einmal mehr musikalischen Sachverstand. Nur ein einziges Mal hat sich der große Ludwig van Beethoven eines "profanen" Marsches angenommen, sein "Yorkscher" wurde in der Ostbaarhalle auch zum Ehrungsmarsch für den für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft im MV ausgezeichneten Bass-Klarinettisten Paul Schacherer gespielt.

Das seinerseits bereits mehrfach dekorierte Bad Dürrheimer Blasorchester präsentierte sich beim Jahreskonzert quasi als Junior-Partner der Unterbaldinger, die MV-Vorsitzende Marion Hall informierte und dankte: "Wunderbar, dass Ihr zu uns gekommen seid. Das Blasorchester steckt ja mitten in den Proben für sein eigenes Jahreskonzert am kommenden Samstag. Deshalb ein besonders großer Dank für die Unterstützung heute!"

Die Unterbaldiger Musikanten sind versiert, in einem guten "Team" fällt der Aufstieg leichter. Querflötistin Daniela Schwarz trägt fortan das Jugend-Leistungsabzeichen in Gold, wer sich in der Materie etwas auskennt, weiß um die vorab zu überwindenden Hürden. Schwarz wurde von Heinrich Glunz, Präsident des über 100 Musikvereine zählenden Blasmusikverbands Schwarzwald-Baar, ausgezeichnet, die junge Dame hat ihre Prüfung in der Staufener Musikakademie abgelegt.

50 Jahre aktiv im MV Unterbaldingen – Paul Schacherer beweist eine weit überdurchschnittliche Bodenständigkeit und Treue. Als 16-Jähriger nahm sich Schacherer der Materie an, seine bis dato erlangten Auszeichnungen sind zahlreich. Die große Gold-Ehrennadel des Bundes Deutscher Blasmusikverbände kommt hinzu, desweiteren ist der "ewige Musikant" nun Ehrenmitglied im heimischen Blasmusikverband. Der MV-Nachwuchs bleibt fleißig. Florian Götz, Katharina Baur, Aron Huber, Tristan Schwörer, David Eisele und Carl Schwarz haben das silberne Leistungsabzeichen abgelegt.