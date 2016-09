Bad-Dürrheim Öfingens Termine stehen fest

Die Musik- und Trachtenkapelle veranstaltet am 16. April ein Kirchenkonzert und am 25. Mai das Himmelbergfest. Noch nicht gänzlich sicher ist die Durchführung eines Konzerts in Öfingen, das für den 28. Oktober vorgesehen ist. Hingegen ist der Weihnachtszauber am 8. Dezember fest im Terminplan verankert.

Bei der evangelischen Kirchgemeinde findet die Konfirmation am 7. Mai und das Gemeindefest am 23. Juli statt. Der Landfrauenbezirk Donaueschingen hält seine Bezirksversammlung am 11. November in der Osterberghalle ab. Ebenfalls in der Osterberghalle findet am 1. April ein Frauenfrühstück statt. Der Sportverein und der Tennisclub konnte noch keinen genauen Termin für sein Sportfest nennen.