Bad-Dürrheim Oberbürgermeisterin lobt Off Road Kids

Für diese enorme Leistung überreichte die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker am Montagabend den diesjährigen Preis der Bürgergemeinschaft Altstadt an die Off Road Kids Stiftung. Die Preisverleihung fand im Rahmen des renommierten "Schaffermahls" in der Belle Étage des Kölner Schokoladenmuseums vor prominent besetztem Publikum statt – allen voran Verlegerin Hedwig Neven-Dumont, die für ihr soziales Engagement bekannt ist. Welche Bedeutung die Off Road Kids Stiftung der Preisverleihung beimisst, wurde augenscheinlich, nachdem Off Road Kids-Chef Markus Seidel gemeinsam mit Streetwork-Stationsleiter Colin Emde und den beiden Kuratoriumsmitgliedern Gottfried Rüssmann und Andrea Zinnenlauf den Preis entgegengenommen hatte: Per Videoübertragung aus Berlin dankte Rüdiger Grube in seiner Funktion als Kuratoriumsvorsitzender der Off Road Kids Stiftung für die Auszeichnung. Zuvor hatten der Vorsitzende der Kölner Bürgergemeinschaft Altstadt, Joachim Groth, und Oberbürgermeisterin Henriette Reker die Erfolge der Streetworker der Off Road Kids Stiftung beim Einsatz für obdachlose junge Menschen in Köln deutlich unterstrichen.

Inzwischen falle es den Menschen in den Großstädten auf, dass dort, wo die Off Road Kids Stiftung tätig sei, so gut wie keine Minderjährigen mehr im Obdachlosenmilieu zu finden seien, so Seidel bei seiner Dankesrede. "Die Wirkung unserer Arbeit ist zwar unsichtbar, da ja keine Straßenkinder mehr am Kölner Dom zu sehen sind. Aber wir sind froh darüber, dass die entschärfte Situation bemerkt wird."