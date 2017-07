Bad-Dürrheim Oberbaldinger Musiker blicken auf Konzertreise

Die Einfahrt in den Stollen eines Silberbergwerks stand am Samstagvormittag auf dem Programm und gab Einblicke in die mühselige Arbeit der Knappen vor vielen Jahrhunderten. Der Nachmittag stand dann wieder ganz im Zeichen der Blasmusik. Die zahlreichen Gäste und Touristen wurden von den teilnehmenden Gastkapellen im Musikpavillon am Dorfplatz unterhalten.

Zu diesen Gastkapellen, die im Musikpavillon aufspielten, zählte auch der Musikverein Oberbaldingen, der sich mit schmissigen Musikstücken unter der Leitung der beiden Kapellmeister, Simon Glunz und Jürgen Schwarz, gekonnt in Szene setzte.

In der Ansage der einzelnen Musikstücke nutzte Roland Manger die Gelegenheit, um Oberbaldingen und die Stadt Bad Dürrheim den Tirolern vorzustellen.