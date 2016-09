Bad-Dürrheim Oberbaldingen: Herbstfest des Musikvereins erfüllt Erwartungen

Zum Auftakt des dreitägigen Festes gastierte das Seniorenblasorchester Schwarzwald-Baar im gut gefüllten Festzelt und es gefiel – es gab viel Beifall. Den konnte anschließend auch zu genüge die Unadinger Brassband "Blosmaschii" einheimsen. Die Festgäste bekamen bei dem fast vierstündigen Gastspiel moderne Blasmusikinterpretationen präsentiert, teils war auch Rock und Pop zu hören und das Ganze war mit Showelementen garniert. Gut besucht war am Sonntag der im Zelt vom evangelischen Gemeindepfarrer Dirk Hasselbeck zelebrierte Gottesdienst. Umrahmt wurde die Messfeier vom Musikverein Oberbaldingen, der gleich danach die Uniformen mit der Küchenschürze tauschen musste, um die Speisen zu bereiten und die Besucher mit Getränken zu versorgen.

Obwohl es sehr warm war, konnten doch in großer Anzahl die Schlachtplatten an den Mann gebracht werden, was bei 25 Grad nicht unbedingt zu erwarten war. Doch sie gehöre schon seit jeher zum Herbstfest, hielt der Vereinsvorsitzende Peter Kleinhans fest. Für die musikalische Unterhaltung sorgten ab der Mittagszeit in der Reihengenfolge die Musikvereine aus Fürstenberg, Zimmerholz, Sumpfohren und Weigheim. Gestern Nachmittag hatten 23 Kinder des hiesigen Kindergartens "Spatzennest" mit einem lustigen Tigertanz ihren großen Auftritt. Gegen Abend bereicherte die Jugendkapelle des Musikvereins Unterbaldingen mit ihrem Dirigenten Jürgen Schwarz die Festveranstaltung. Für den Ausklang sorgten die "Dorffäger" aus Aufen.