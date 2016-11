Bad-Dürrheim Nur wenige Besucher

Bad Dürrheim-Sunthausen (wib). Während es bei den einen noch "degege goht", nehmen "Die Taktlosen" in Sunthausen regelmäßig mit ihrer Warm-Up-Party als erste die Fasnet in Angriff. Leider litt das Guggentreffen unter schwerem Besuchermangel, diejenigen, die aber da waren feierten so richtig Party was das Zeug hielt. Auch die zwei Gastguggen hielten sich nicht lange zurück und sorgten für Stimmung im Saal.