Bad-Dürrheim Nostalgische Klänge zu hören

Solche und weitere Schmuckstücke werden dann mit den kreisenden Bewegungen der Spieler zum Klingen gebracht. Auf echte Mechanik werde beim Treffen in Bad Dürrheim geachtet, betont Balbach. EDV-gesteuerte Drehorgeln mit MP3-Playern würden bewusst ausgeklammert. Die Tradition wird hoch gehalten.

Etwas Besonderes gibt es gleich zum Auftakt: So wird am Freitag, 16. Juni, 19 Uhr, zu einem klassischen Drehorgelkonzert in der evangelischen Kirche eingeladen. Der Eintritt zu dem Benefizkonzert sei frei, so Balbach. Spenden seien aber willkommen, die dann der Jugendarbeit der Kirchengemeinde zugute kommen. Passend zum Lutherjahr würden auch Choräle wie "Eine feste Burg ist unser Gott" dargeboten, zu denen die Gemeinde mitsingen könne.

Am Samstag, 18. Juni, gibt es dann zwischen 10 und 18 Uhr freies Spiel der Drehorgelmusiker in der Innenstadt, ebenso am Sonntag, 19. Juni, zwischen 11 und 16.30 Uhr. Ein Drehorgelkonzert wird außerdem am Sonntag, 10.30 Uhr, im Kurpark geboten. Die Musiker spielen dabei in der Konzertmuschel. Kinderanimation ist am Samstag von 13 bis 16 Uhr und am Sonntag zwischen 12.30 und 15.30 Uhr geboten. Karikaturist Jo Brössele ist zu Besuch und wird am Sonntag, zwischen 12 und 16 Uhr sein zeichnerisches Talent beweisen. Drehorgeln werden am Samstag von 15.30 bis 16 Uhr auf dem Rathausplatz vorgestellt, am Sonntag von 15.45 bis 16.15 Uhr.